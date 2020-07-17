Экс-тренер «Рубина» Грасия может возглавить «Валенсию»

Бывший главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия входит в число кандидатов, способных возглавить испанскую «Валенсию». Об этом сообщает местное издание AS.

По данным источника, руководство клуба связалось с Грасией, чтобы узнать его заинтересованность и условия. Также среди кандидатов рассматриваются два других испанских специалиста.

Напомним, что в 2016 году «Рубин» впервые в истории возглавил испанский специалист Хави Грасия. Под его руководством казанский клуб одержал 10 побед, сыграл 8 раз вничью и потерпел 12 поражений, заняв итоговое 9-е место в турнирной таблице РПЛ.

После Казани испанец работал с «Уотфордом» в английской Премьер-лиге, но был уволен в сентябре 2019 года. С тех пор Грасия официально находится без работы.