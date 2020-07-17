Кварацхелия вошел в символическую сборную 29-го тура РПЛ

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия включен в символическую сборную 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по версии статистической компании InStat.

«Кварацхелия создал три голевых момента у ворот «Ростова» — лучший результат в туре, а выполнив 15 успешных обводок, побил рекорд Бернарда Бериши: у игрока «Ахмата» их было 12 в матче 24-го тура против «Сочи», — говорится про игрока «Рубина».

Также в сборную лучших попали четыре игрока «Спартака», три футболиста «Зенита» и по одному из ЦСКА, «Ахмата» и «Локомотива».

Символическая сборная 29-го тура по версии InStat:

Максименко («Спартак») — Богосовац («Ахмат»), Гапонов («Спартак»), Ракицкий («Зенит»), Игнатьев («Локомотив») — Кварацхелия («Рубин»), Фернандес (ЦСКА), Зобнин («Спартак»), Оздоев («Зенит») — Азмун («Зенит»), Соболев («Спартак»).