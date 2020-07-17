В России выдали первый кредит самозанятому предпринимателю — его получил житель Татарстана

МСП Банк (дочерний банк Корпорации МСП) предоставил первый кредит самозанятому предпринимателю — заем в размере 400 тыс. рублей сроком на 3 года по ставке 8,5% годовых получил Ильгам Вазиев из Татарстана, говорится в сообщении банка.



Вазиев зарегистрировался в качестве самозанятого в 2019 году и с этого времени оказывает типографские услуги и услуги рекламной мастерской для юридических лиц и муниципальных органов власти Актанышского района.

Напомним, самозанятым Татарстана вернули 128,8 млн рублей налогов, уплаченные ими в 2019 году. Также самозанятым предоставляется «налоговый капитал» в размере одного МРОТ (для Татарстана — 12 130 рублей). Эти деньги выделили для оплаты налога с 1 июля по 31 декабря 2020 года.