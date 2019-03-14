Чистая прибыль КАМАЗа по РСБУ за 2018 год упала более чем в 100 раз

По итогам 2018 года чистая прибыль ПАО «КАМАЗ» по РСБУ составила 27,18 млн рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте центра раскрытия информации.

Ранее «Реальное время» писало, что по итогам 2017 года чистая прибыль ПАО «КАМАЗ» по РСБУ составила 3 млрд рублей, что в 2,5 раза больше по сравнению с 2016 годом.

Таким образом, прибыль компании снизилась более чем в 100 раз.

Выручка КАМАЗа составила 151,1 млрд рублей, что на 4,1% больше по сравнению с 2017 годом. За 2018 год было продано грузовиков на 115,2 рублей (+6%). При этом продажи снизились на 1,4%, до 32,68 тыс. грузовиков.