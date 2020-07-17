«Громкие рыбы» из Казани сняли рекламу мази «Звездочка»

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Казанская студия «Громкие рыбы» выпустила несогласованную рекламу мази «Звездочка». Видео было опубликовано на канале студии в YouTube 16 июля и набрало более 3 тыс. просмотров.

«Аромат, построенный на противоречиях, вы будто застываете в мгновении между прохладой и сексуальностью. «Звездочка» — твое прохладное удовольствие», — говорится в ролике.

В прошлом году «Громкие рыбы» сняли рекламу «Чебоксарского трикотажа». На нее обратили внимание журналист Юрий Дудь и комик Александр Гудков.