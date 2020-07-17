В Минздраве Татарстана рассказали о реабилитации людей, переболевших коронавирусом

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков на пресс-конференции рассказал о том, как будет расширен функционал поликлиник республики с точки зрения реабилитации пациентов после коронавирусной инфекции.

Необходимости в стационарных койках реабилитации Минздрав не видит (кроме тех случаев реабилитации, которые требуют сложной функциональной поддержки). Поэтому поликлиники расширяют функционал для постковидной реабилитации. Самыми первыми в эту работу включились Госпиталь ветеранов войн и поликлиника №7 Казани. Также реабилитацией занимается еще 21-я поликлиника.

По словам Жаворонкова, основная нагрузка у пациента с перенесенным коронавирусом идет на дыхательную систему. И задача системы здравоохранения — сделать так, чтобы жизненная емкость легких у пациента была такой же, что и до болезни. Спецгимнастика, упражнения, плюс иногда подключается физиотерапия — все, чтобы пациент вернулся к той же жизни, которую вел до коронавируса, потому что врачи фиксируют разные исходы заболевания с точки зрения излечения.

Также есть пациенты, которые после COVID-19 ни на что не жалуются, а есть те, у которых есть последствия перенесенной болезни, и им однозначно требуется ряд мер (вплоть до психологической разгрузки). Часть поликлиник проводят гимнастику на открытом воздухе на набережной.

В Татарстане увеличится число отделений реабилитации для пациентов, перенесших пневмонию, вызванную новой коронавирусной инфекцией.