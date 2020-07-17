Новости общества

10:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане выявили 31 новый случай коронавируса

10:20, 17.07.2020
В Татарстане выявили 31 новый случай коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за сутки выявили 31 случай новой коронавирусной инфекции, всего в республике зарегистрировано 5 157 случаев.

За последние сутки провели 5 141 тест, заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Охват тестированием составляет 138,1 на 100 тысяч населения.

За минувшие сутки выздоровели 38 человек, добавил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем