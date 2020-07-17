В Татарстане выявили 31 новый случай коронавируса
В Татарстане за сутки выявили 31 случай новой коронавирусной инфекции, всего в республике зарегистрировано 5 157 случаев.
За последние сутки провели 5 141 тест, заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Охват тестированием составляет 138,1 на 100 тысяч населения.
За минувшие сутки выздоровели 38 человек, добавил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
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