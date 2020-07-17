Во время самоизоляции в Татарстане снизились продажи алкоголя

Во время режима самоизоляции в Татарстане снизились продажи алкоголя, сообщил замруководителя Госалкогольинспекции РТ Рустем Арсланов.

В марте было продано на 2% меньше продукции, в апреле и мае — на 3%, в июне — на 2%, пишет «Татар-информ».

В январе — июне в республике продано 2687,4 тыс. дал алкогольной продукции, это на 1%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом в общепите продажи алкоголя упали на 39%.



Ранее стало известно, что в Татарстане могут вернуть систему вытрезвителей.

