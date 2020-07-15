В Татарстане могут вернуть систему вытрезвителей

В 20 регионах России предлагается вернуть систему вытрезвителей, Татарстан вошел в их число, пишет «Парламентская газета». Соответствующий законопроект рассмотрят сегодня на заседании думского Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

Система медвытрезвителей была упразднена в 2011 году. В результате «пьяная преступность» выросла на 35%, рассказал глава думского Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

С инициативой возродить систему вытрезвителей по всей стране выступили сенаторы Валерий Рязанский, Игорь Каграманян, Александр Варфоломеев, Татьяна Кусайко и депутаты Александр Хинштейн, Дмитрий Морозов, Татьяна Соломатина, Юрий Кобзев и другие.

Тогда уже работающие учреждения, где граждане могут выспаться и протрезветь, получат правовой статус. При этом законопроект дает право регионам самим решать, нужны ли им вытрезвители.

Законопроект о вытрезвителях идет в пакете с инициативой по расширению полномочий сотрудников МВД. Если инициатива будет поддержана, полицейские смогут отвозить людей с признаками алкогольного или наркотического опьянения в вытрезвители без их согласия.

Ранее Минздрав России поддержал законопроект о создании вытрезвителей на территории России.

