Шнуров опроверг информацию о планах баллотироваться в Госдуму
Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг информацию о планах баллотироваться на пост депутата Государственной думы в 2021 году.
Шнуров ответил шуткой на информацию лидера «Партии Роста» Бориса Титова, которую он озвучил во время рабочей поездки в Челябинск.
«Видимо, Борис Юрьевич Титов попал в то место, то есть Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее», — сказал RTVI Шнуров.
Ранее лидер «Партии Роста» Борис Титов выразил уверенность, что Шнуров будет баллотироваться в Госдуму в 2021 году.
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