Сергей Шнуров будет баллотироваться на выборы в Госдуму

Лидер музыкальной группы «Ленинград» будет баллотироваться на выборы в Госдуму. Об этом сообщил лидер «Партии Роста» Борис Титов.

Шнуров будет баллотироваться на выборы в Госдуму в 2021 году. По словам Титова, вопрос уже точно решен.

Шнуров стал членом «Партии Роста» в феврале 2020 года. Вступая в партию, он обещал называть вещи своими именами, передает ТАСС.

Ранее о своих политических амбициях заявили такие российские медиаперсоны, как Сергей Шнуров, Валерия, Захар Прилепин.

