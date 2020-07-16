Сергей Шнуров будет баллотироваться на выборы в Госдуму
Лидер музыкальной группы «Ленинград» будет баллотироваться на выборы в Госдуму. Об этом сообщил лидер «Партии Роста» Борис Титов.
Шнуров будет баллотироваться на выборы в Госдуму в 2021 году. По словам Титова, вопрос уже точно решен.
Шнуров стал членом «Партии Роста» в феврале 2020 года. Вступая в партию, он обещал называть вещи своими именами, передает ТАСС.
Ранее о своих политических амбициях заявили такие российские медиаперсоны, как Сергей Шнуров, Валерия, Захар Прилепин.
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