Новости спорта

18:03 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Плотников будет исполнять обязанности президента ВФЛА

17:34, 16.07.2020
Плотников будет исполнять обязанности президента ВФЛА
Фото: mpei.ru

Исполняющим обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) назначен Алексей Плотников, сообщает пресс-служба легкоатлетической организации.

Такое решение было принято в четверг, на заседании президиума федерации. Плотников приступит к выполнению своей работы с 29 июля.

Напомним, ранее в отставку с поста президента ВФЛА ушел Евгений Юрченко. От организации отказались все спонсоры, а из-за скандала с невыплатой штрафа World Athletics у функционера испортились отношения с лидерами сборной России.

До этого Алексей Плотников занимал пост первого вице-президента ВФЛА.

Спорт
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем