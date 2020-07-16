Плотников будет исполнять обязанности президента ВФЛА

Исполняющим обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) назначен Алексей Плотников, сообщает пресс-служба легкоатлетической организации.

Такое решение было принято в четверг, на заседании президиума федерации. Плотников приступит к выполнению своей работы с 29 июля.

Напомним, ранее в отставку с поста президента ВФЛА ушел Евгений Юрченко. От организации отказались все спонсоры, а из-за скандала с невыплатой штрафа World Athletics у функционера испортились отношения с лидерами сборной России.

До этого Алексей Плотников занимал пост первого вице-президента ВФЛА.