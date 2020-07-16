Обухов о завершении карьеры: «Динамо-Казань» не предложило мне новый контракт»

Экс-капитан «Динамо-Казань» Сергей Обухов рассказал о причинах завершения профессиональной карьеры. По его словам, казанская команда не стала предлагать ему новое соглашение и хоккеист решил закончить свои выступления.

«Одно наложилось на другое — «Динамо-Казань» не предложило мне новый контракт, а предложений из других клубов не было», — сказал Обухов.

При этом сам игрок заявил, что не хочет рассматривать предложения от других клубов. Хоккеист намерен остаться вместе с семьей в Казани.

«Если поступит предложение от клуба Суперлиги? Несмотря на то что я и сейчас поддерживаю спортивную форму, то, скорее всего, отвечу нет. В Казани мой дом, моя семья», — сказал Обухов.

Обухов является воспитанником кировского хоккея. За свою 30-летнюю игровую карьеру он забил 2 299 голов. В Высшей лиге (Суперлиге) чемпионатов России провел 532 матча, забил 988 мячей. Последние три сезона он выступал за «Динамо-Казань».

Подробнее о других изменениях в казанском клубе по хоккею с мячом можно почитать в материале «Реального времени».