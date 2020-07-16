В Минздраве Татарстана объяснили, что такое смертность для медиков и как ее оценивают

Замминистра здравоохранения РТ, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков на пресс-конференции объяснил, что такое смертность для медиков и как ее оценивают.

«Совершенно очевидно, что оценивать смертность за один месяц — бессмысленно, особенно на близкой дистанции, потому что показатель смертности складывается из нескольких элементов. Чтобы смотреть эффективность системы здравоохранения, смертность необходимо отслеживать на дистанции 3—5 лет. Это вам скажет любой организатор здравоохранения. Но если мы сравниваем смертность по годам, то показатели следующие. Я уже вам говорил, что мы находимся в эшелоне 2018—2019 годов», — сказал он.

По его словам, если смотреть смертность на тысячу человек, то: в 2018 году за четыре месяца смертность составила 12,1, за пять месяцев так же — 12,1. В 2019 году — 11,3 за четыре месяца, 11,3 — за пять месяцев. В 2020 году: 11,5 — за четыре месяца, точно так же за 5 месяцев.

Напомним, 15-й жертвой коронавируса в Татарстане стал врач-педиатр Муслюмовской центральной районной больницы Нассер Гассан Назим. Всего в Татарстане от коронавируса погибли 26 человек.