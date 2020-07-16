Маркус Гранлунд написал отказ от участия в сезоне НХЛ и в ближайшие дни станет игроком «Салавата Юлаева»

По информации ГорОбзор.Ру, нападающий «Эдмонтона» Маркус Гранлунд написал отказ от участия в доигровке сезона НХЛ. Согласно решению лиги и профсоюза, любой игрок может отказаться от участия в возобновленном сезоне без каких-либо финансовых потерь.



Теперь финский хоккеист имеет право официально подписать контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым», которому принадлежат права на игрока в КХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 27-летний Гранлунд провел 34 матча за основную команду «Эдмонтона», записав на свой счет 4 (3 гола +1 передача) очка при показателе полезности -1 и 14 минутах штрафного времени. В фарм-клубе «Ойлерз» под названием «Бэкерсфилд» Маркус был куда результативнее — 15 очков (6 голов плюс 9 передач) в 20 играх.



По информации «Реального времени», все детали перехода Маркуса Гранлунда в Уфу уже урегулированы. Контракт рассчитан на 2 года, сумма будет в районе 60 миллионов рублей за сезон, но в договоре прописаны хорошие бонусы. Подробности — в материале нашего издания.

