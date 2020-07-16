Шакиров и Фазылзянова стали чемпионами Татарстана по стендовой стрельбе

В среду в спортивном комплексе «Свияга» завершился чемпионат Татарстана по стендовой стрельбе.

В заключительный день соревнований были разыграны два комплекта медалей в дисциплине скит. Среди мужчин первенствовал Айрат Шакиров, набравший 119 очков. Второе место занял Сергей Демин (118), третьим стал Андрей Лявин (112).

В женском зачете победила Алина Фазылзянова, в активе которой оказалось 118 баллов. На три очка от нее отстала Ландыш Кварталова, ставшая в итоге второй. Бронзовая медаль досталась Альбине Шакировой (114).

Напомним, ранее в «Реальном времени» вышло интервью с президентом Федерации стрелкового спорта Татарстана и главным тренером сборной Сергеем Деминым.