Рэпер Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США

Фото: wikimedia.org Shahril Affandi Radzali

Рэпер Канье Уэст зарегистрировался как независимый кандидат для участия в выборах президента США в избирательной комиссии штата Оклахома.

На сайте Федеральной избирательной комиссии США (FEC) появилась заполненная форма №1 на участие Уэста от партии BDY в выборах главы государства, пишет «РИА Новости».

Рэпер заявлял, что планирует участвовать в гонке за президентское кресло как независимый кандидат, потому что от республиканцев уже выдвигается нынешний глава страны Дональд Трамп.

О своем намерении участвовать в выборах президента США Уэст заявил в начале июля в своем Twitter. Ему в комментариях ответил бизнесмен Илон Маск, который поддержал музыканта.