Рэпер Канье Уэст будет баллотироваться в президенты США

Американский рэпер Канье Уэст будет баллотироваться на пост президента США. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов», — написал Уэст.

Бизнесмен Илон Маск ответил в комментариях к твиту, что полностью поддерживает Уэста.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

Артист не уточнил, какую партию он намерен представлять. Судя по хэштегу, его планы касаются выборов президента в текущем году.

Ранее Уэст говорил, что может включиться в борьбу за пост президента США в 2024 году.