Рэпер Канье Уэст будет баллотироваться в президенты США

Американский рэпер Канье Уэст будет баллотироваться на пост президента США. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов», — написал Уэст.

Бизнесмен Илон Маск ответил в комментариях к твиту, что полностью поддерживает Уэста.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ! #2020VISION