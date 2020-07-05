Новости

09:53 МСК Все новости
Новости раздела

Рэпер Канье Уэст будет баллотироваться в президенты США

08:51, 05.07.2020
Рэпер Канье Уэст будет баллотироваться в президенты США
Фото: wikimedia.org

Американский рэпер Канье Уэст будет баллотироваться на пост президента США. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов», — написал Уэст.

Бизнесмен Илон Маск ответил в комментариях к твиту, что полностью поддерживает Уэста.

Артист не уточнил, какую партию он намерен представлять. Судя по хэштегу, его планы касаются выборов президента в текущем году.

Ранее Уэст говорил, что может включиться в борьбу за пост президента США в 2024 году.

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем