Роспотребнадзор сообщил, что массовой вспышки коронавируса на НЕФАЗе нет

Роспотребнадзор по Башкирии опроверг информацию в социальных сетях о вспышке коронавируса и заражении более 100 сотрудников НЕФАЗа. На данный момент обследование из-за подозрения на COVID-19 проходят около 40 сотрудников завода.

«Ситуация по COVID-19 на предприятии под контролем и соответствует общему уровню заболеваемости в городе (Нефтекамске, — прим. ред.)», — цитирует «Интерфакс» представителя Роспотребнадзора.

В пресс-службе КАМАЗа сообщили, что больные на НЕФАЗе есть, но значительно меньше 100 человек.

На 23 июня на КАМАЗе числились 84 работника с подтвержденными случаями коронавируса. Сейчас это количество значительно меньше.