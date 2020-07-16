«Оренбург» вылетел из РПЛ за тур до конца сезона

«Оренбург» в гостях уступил питерскому «Зениту» (1:4) и вылетел из российской Премьер-лиги (РПЛ) за тур до конца сезона-2019/20.

После поражения в Петербурге в активе оренбуржцев осталось 24 очка. Их главный конкурент самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с «Краснодаром» (0:0) и оторвались от «Оренбурга» на 4 балла.

Ранее из-за вспышки коронавируса в команде матчи с «Краснодаром» и «Уралом» не состоялись, «Оренбургу» были присуждены технические поражения со счетом 0:3.

Главный тренер оренбуржцев Константин Парамонов назвал вылет команды несправедливым. Также он предложил руководству лиги подумать над расширением РПЛ, чтобы по итогам сезона ни одна из команд не вылетала.

Напомним, недавно стало известно, что экс-игрок «Оренбурга» Джордже Деспотович может перейти в казанский «Рубин».