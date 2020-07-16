В Татарстане задержали похитителей имама мечети

В Татарстане задержали пятерых организаторов похищения бывшего имама мечети в селе Ишкеево Мамадышского района.

Как пишет «Татар-информ», инцидент произошел в конце июня. Трое мужчин в камуфляжной форме и масках ночью напали на священнослужителя Рашита Файзриева. Его связали, заткнули рот кляпом, на голову надели пакет и отняли ключи от мечети. Как сообщил источник агентства, в мечети преступники пытались найти деньги, но не нашли.

Пожилого имама посадили в машину и вывезли на окраину села.

«Из их разговора, я понял: меня хотят оставить здесь, в поле. Я стал умолять, чтобы меня развязали или освободили хотя бы руки. Меня услышали, перерезали скотч на руках. Сели в машину и уехали. Я стал быстро освобождать голову из мешка: размотал с шеи скотч, снял пакет…», — рассказал мужчина газете «Нократ».

Позже священнослужитель обратился в полицию.

Троих нападавших и двоих организаторов поместили под стражу.

