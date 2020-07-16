Депутаты Госсовета Татарстана рассмотрят отмену индексации зарплат чиновников

Сегодня в Казани пройдет 11-е заседание Госсовета Татарстана VI созыва. В повестку вынесено 30 вопросов. В частности депутаты рассмотрят законопроект, который отменяет индексацию окладов чиновников Татарстана.

Также депутаты обсудят четыре законопроекта, связанных с налогообложением и изменением бюджета республики. Это законопроекты «О налоге на имущество организаций» и «Об установлении дифференцированных налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения».

В первом чтении парламентарии рассмотрят изменения, которые планируется внести в Бюджетный кодекс РТ. 100% сумм штрафов, взыскиваемых за экологические правонарушения, планируется направлять в местные бюджеты.

Еще один законопроект предполагает внесение изменений в республиканский бюджет текущего года.

Кроме того, на заседании Госсовета будут избираться мировые судьи Татарстана и утвердят нового члена Общественной палаты РТ. Напомним, им может стать главред газеты «Ватаным Татарстан» Гульнара Сабирова.

