Новости общества

08:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ильдар Абдразаков стал ведущим программы «Большой балет»

08:09, 16.07.2020
Ильдар Абдразаков стал ведущим программы «Большой балет»
Фото: ildarabdrazakov.com

Народный артист Татарстана Ильдар Абдразаков и прима-балерина Большого театра Светлана Захарова стали ведущими четвертого сезона проекта «Большой балет» на телеканале «Россия К». Об этом артист сообщил на своей страничке в «Инстаграме».

Съемки начались 15 июля.

«Я уверен, что скоро благодаря @svetlana_zakharova_official буду экспертом в этом уникальном искусстве. Театр оперы и балета — together forever!» — написал Абдразаков.

Участниками предыдущих сезонов «Большого балета» были Сергей Полунин, Кимин Ким, Анна Тихомирова и Артем Овчаренко, Ольга Смирнова и Владислав Лантратов, Анастасия Соболева и Виктор Лебедев, Дарья Хохлова и Игорь Цвирко.

ОбществоКультура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем