Ильдар Абдразаков стал ведущим программы «Большой балет»

Народный артист Татарстана Ильдар Абдразаков и прима-балерина Большого театра Светлана Захарова стали ведущими четвертого сезона проекта «Большой балет» на телеканале «Россия К». Об этом артист сообщил на своей страничке в «Инстаграме».

Съемки начались 15 июля.

«Я уверен, что скоро благодаря @svetlana_zakharova_official буду экспертом в этом уникальном искусстве. Театр оперы и балета — together forever!» — написал Абдразаков.

Участниками предыдущих сезонов «Большого балета» были Сергей Полунин, Кимин Ким, Анна Тихомирова и Артем Овчаренко, Ольга Смирнова и Владислав Лантратов, Анастасия Соболева и Виктор Лебедев, Дарья Хохлова и Игорь Цвирко.