В Москве прошла акция против поправок в Конституцию — задержали 132 человека

Полиция задержала 132 человек во время несанкционированного шествия по Страстному бульвару в Москве, сообщает МВД.

Как пишет РБК, вечером 15 июля в Москве прошла акция против принятых поправок в Конституцию. Она началась на Пушкинской площади, где собирали подписи под иском с требованием отменить результаты голосования по поправкам. Затем участники акции начали шествие в сторону Петровки.

По данным «ОВД-Инфо», задержали 147 человек. Среди них муниципальный депутат Юлия Галямина. На площади собрались несколько сотен человек, там также находились правозащитник Лев Пономарев и член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович. Задержания начались около 21.00.

Организаторы акции подавали заявку на проведение массового мероприятия, но им отказали на основании указа мэра Сергея Собянина о режиме повышенной готовности.



3 июля ЦИК России утвердила итоги Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию: за проголосовали 77,92%, против — 21,27%.