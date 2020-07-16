Нидерланды подали иск в ЕСПЧ против России по делу о крушении малазийского боинга

Фото: commons.wikimedia.org/ Ministerie van Defensie

Нидерланды подали иск против России в Европейский суд по правам человека в Страсбурге из-за сбитого в 2014 году Boeing MH17. По данным правительства Нидерландов, самолет был сбит из зенитной установки «Бук», которая принадлежит России.

В иске отмечается, что «имеется пять других межгосударственных жалоб и около семи тысяч индивидуальных жалоб, ожидающих рассмотрения в связи с событиями в Крыму и Восточной Украине» (цитата «РИА Новости»). Две жалобы поступили от родственников погибших в катастрофе.

Кремль неоднократно отрицал причастность к крушению малазийского боинга. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что обвинение России приведет к политизации процесса.

Ранее глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла призвала страны провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.

