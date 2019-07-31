Малайзия призвала отказаться от голословных обвинений в адрес России по делу о крушении MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла призвала страны провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.



Он отметил, что расследование еще продолжается, однако западные партнеры уже «спешат выступить с обвинениями в адрес целых стран и даже называют фамилии причастных». При этом, по словам Абдуллы, страны Запада, участвующие в расследовании, отказывают властям Малайзии в полном доступе к расследованию, а значит, могут скрывать некоторые детали, пишут «Известия».

Ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад раскритиковал расследование крушения в Донбассе малайзийского Boeing в 2014 году. По его словам, в докладе Нидерландов о причинах авиакатастрофы ответственность на Россию возлагается без оснований.

Boeing 777 рейса МН17, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все 298 человек, находившихся на борту.