На ТОСЭР «Набережные Челны» и «Зеленодольск» пересмотрели рабочие места и объем инвестиций

Сегодня в кабмине РТ обсудили дополнительные соглашения о работе на территориях опережающего социально-экономического развития «Набережные Челны» и «Зеленодольск».

По итогам заседания были одобрены изменения по реализации трех инвестиционных проектов на ТОСЭР «Набережные Челны». Будут пересмотрены показатели по количеству рабочих мест и объемов инвестиций.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития РТ, ООО «Камский металлург» будет производить продукцию методом литья по газифицируемым моделям для газовой, нефтяной, химической и других отраслей промышленности.

Также на заседании обсудили работу ООО «ТЕХНИКА-АГРО». Компания продолжит производство машин и сельхозтехники для обработки почвы. А ООО «ПРОМЭНЕРГО» продолжит реализацию проекта по производству низковольтных комплексных устройств на базе интеллектуальных приборов учета электроэнергии, передает ведомство.



Ожидается, что после заключения соглашений объем инвестиций в проекты составит 192,9 млн рублей, в том числе объем капитальных вложений — 148,5 млн рублей. Всего будет создано 341 новое рабочее место.

Ранее руководители «Нижнекамскнефтехима» и Казанского федерального университета провели встречу по вопросам сотрудничества в научной деятельности.

