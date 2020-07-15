Видео с игроком «Рубина» набрало более 2 млн просмотров в Instagram

Видеофрагмент с участием игрока «Рубина» Солтмурада Бакаева набирает популярность в социальной сети «Инстаграм».

Финт футболиста в игре 27-го тура РПЛ против «Краснодара» к этому времени уже посмотрели более 2 миллионов пользователей. На видео попал момент, когда Бакаев у углового флажка на дриблинге уходит от защитника гостей Никиты Сергеева.

«Вот как вы выходите из трудной ситуации», — гласит надпись к посту.

Напомним, встреча между «Рубином» и «Краснодаром» закончилась победой казанцев со счетом 1:0.