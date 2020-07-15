Видео с игроком «Рубина» набрало более 2 млн просмотров в Instagram
Видеофрагмент с участием игрока «Рубина» Солтмурада Бакаева набирает популярность в социальной сети «Инстаграм».
Финт футболиста в игре 27-го тура РПЛ против «Краснодара» к этому времени уже посмотрели более 2 миллионов пользователей. На видео попал момент, когда Бакаев у углового флажка на дриблинге уходит от защитника гостей Никиты Сергеева.
«Вот как вы выходите из трудной ситуации», — гласит надпись к посту.
Напомним, встреча между «Рубином» и «Краснодаром» закончилась победой казанцев со счетом 1:0.
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