Сергей Фургал рассказал, что его заставляли покинуть пост губернатора

Фото: kremlin

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которого арестовали по подозрению в организации заказных убийств, заявил, что от него требовали оставить пост главы региона. Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

Ева Меркачева посетила губернатора в СИЗО.

Спикер пояснила, что один из членов комиссии спросил у Фургала, не оказывали ли на него давление, чтобы он покинул пост губернатора. На что тот ответил, что в СИЗО такого не было, но «требовали этого в другом месте», передает «Коммерсант».

Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств предпринимателей, совершенных преступной группировкой в начале 2000-х годов на территории Хабаровского края и Амурской области. Суд арестовал его на два месяца, свою вину он не признал. В регионе прошли акции в поддержку арестованного губернатора.

