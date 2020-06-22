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Три игрока «Рубина» проходят просмотр в «Нефтехимике»

16:46, 22.06.2020
Три игрока «Рубина» проходят просмотр в «Нефтехимике»
Фото: rubin-kazan.ru

Три молодых футболиста казанского «Рубина» проходят просмотр в «Нефтехимике».

На тренировках с нижнекамской командой присутствуют защитники Владислав Микушин, Илья Агапов и нападающий Михаил Яковлев. Все они недавно вернулись в «Рубин» из аренды в других клубах.

Микушин прошедший сезон провел в воронежском «Факеле», где сыграл 14 матчей в основном составе в ФНЛ. Яковлев играл за «КАМАЗ» в ПФЛ и в 13 встречах отметился 1 голом.

Агапов уже выступал за нижнекамский клуб. В прошедшем сезоне защитник был в «Нефтехимике» на правах аренды и успел сыграть лишь в 2 матчах.

Напомним, ранее нижнекамский клуб успешно получил лицензию для участия в следующем чемпионате ФНЛ.

СпортФутбол Татарстан
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