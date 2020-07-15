В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Сообщается, что республике с 16 по 22 июля сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс), говорится на сайте Гидрометцентра РТ.

Отметим, что в конце июня в Татарстане началось авиационное патрулирование лесов над 14 районами республики. Его протяженность составляет 568 км.



Ранее МЧС по РТ сообщал, что в Татарстане до 15 июля местами ожидается высокий класс пожарной опасности в лесах.

