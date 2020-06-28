В Татарстане началось авиапатрулирование лесов

В Татарстане началось авиационное патрулирование лесов над 14 районами республики. Его протяженность составляет 568 км.

Вместе с авиапатрулированием продолжается наземный и космический мониторинг пожароопасной обстановки, сообщает аккаунт Татарстана в Instagram.



6 апреля в Татарстане открылся пожароопасный сезон. На данный момент в республике установлен IV класс пожарной опасности (высокая пожарная опасность).

В лесах запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев.

В Татарстане на оздоровление Волги, рекультивацию свалок и сохранение лесов в этом году направят 3,6 млрд рублей.