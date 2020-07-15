На стройках Татарстана провели более 1 тыс. проверок

Специалисты Госстройнадзора Татарстана в первом полугодии 2020 года провели 1 456 выездных проверок на стройках республики.

Из-за режима самоизоляции и временной приостановки строительства количество проверок по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократилось примерно на 16%.

Специалисты проверили следующие объекты: полилингвальные школы, татарский драматический театр, который реконструируется, и крытый плавательный бассейн в Набережных Челнах, оптово-распределительный центр в Елабуге, торгово-развлекательный комплекс по улице Павлюхина в Казани, а также жилые дома, футбольные манежи, социальные объекты.

Во время проверок выявили нарушения по качеству при производстве работ, несоблюдению требований охраны труда и техники безопасности, организационно-правового порядка, а также ненадлежащему ведению строительного контроля со стороны технических заказчиков.

На участников строительства специалисты Госстройнадзора РТ составили 621 протокол об административных правонарушениях в области строительства. Количество выданных протоколов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшилось на 30%. Сумма штрафов превысила 17 млн рублей, что на 17% меньше аналогичного периода, передает пресс-служба Госстройнадзора РТ.