В Кремле ответили на сообщения о возможном переносе «Бессмертного полка»

В Кремле не знают о предложениях отложить шествие «Бессмертный полк», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что сейчас новых предложений о проведении акции «Бессмертный полк» от президента не было, но если они появятся, глава государства озвучит их, передает RT.

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что ежегодное шествие «Бессмертный полк» могут вновь перенести. По данным источников «Ведомостей», новая дата проведения — 2 сентября. Акцию вновь переносят из-за ситуации с коронавирусом, а также из-за жаркой погоды, утверждают собеседники издания.

В конце мая президент России Владимир Путин предложил провести марш «Бессмертный полк» 26 июля, в день ВМФ, при этом он допустил, что дата может измениться по рекомендации специалистов.

