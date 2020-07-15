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СМИ узнали о переносе проведения акции «Бессмертный полк» на осень

10:26, 15.07.2020
СМИ узнали о переносе проведения акции «Бессмертный полк» на осень
Фото: realnoevremya.ru

Ежегодное шествие «Бессмертный полк» могут вновь перенести. Акцию могут провести 2 сентября, сообщают «Ведомости».

Собеседники издания называют две причины переноса акции — ситуацию с коронавирусом и жаркую погоду.

Шествие отменили в этом году из-за пандемии коронавируса. В конце мая президент России Владимир Путин предложил провести марш «Бессмертный полк» 26 июля, в день ВМФ. При этом он не исключил, что акцию могут перенести на более поздний срок по рекомендации специалистов.

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