Защитник «Кельна» Ляйстнер отказался переходить в «Рубин»

Защитник «Кельна» Тони Ляйстнер сообщил, что зимой мог перебраться в Россию, но он отказался переходить в казанский «Рубин».

«На начало трансферного периода в январе 2020 года я находился без клуба. У меня были конкретные предложения от «Рубина», из Москвы и Стамбула. Я тогда не видел себя в этих странах. После Берлина и Лондона посчитал такие предложения баловством», — сказал Ляйстнер.

Напомним, в декабре 2019 года «Рубин» возглавил Леонид Слуцкий. Сразу после этого казанский клуб начал поиски центрального защитника. В результате в конце января казанцы объявили о переходе Пабло Сантоса из «Браги» на правах аренды.

Ляйстнер после двух сезонов проведенных в английском Чемпионшипе за лондонский «Куинз Парк Рейнджерс» зимой перебрался в немецкий «Кельн». В чемпионате Германии клуб финишировал на 14 строчке турнирной таблицы. Сам Ляйстнер провел за «Кельн» 13 матчей.