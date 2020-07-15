«Хочу побороться за Кубок Гагарина». Доус рассказал, почему выбрал «Ак Барс»

Новичок «Ак Барса» нападающий Найджел Доус рассказал о причинах, по которым выбрал казанский клуб для продолжения своей карьеры. По его словам, деньги не играли важную роль при выборе новой команды.

«Тот факт, что я больше не являюсь легионером, не повысил мои финансовые запросы. К счастью, я уже заработал немалые деньги в хоккее. Сейчас для меня было самым важным попасть в сильную команду, с которой можно будет побороться за Кубок Гагарина, который я еще не выигрывал в своей карьере», — сказал Доус.

Также нападающий отметил успехи казанской команды в КХЛ, назвав «Ак Барс» очень сильным клубом.

Напомним, накануне стало известно о подписании «Ак Барсом» нападающего Доуса. Контракт будет рассчитан на один сезон, а сам хоккеист в следующем сезоне не будет легионером в КХЛ, поскольку имеет казахстанский паспорт.

35-летний нападающий ранее выступал за казахстанский «Барыс» в период с 2011 по 2018 годы. Последние два сезона Доус провел в Екатеринбурге, выступая за «Автомобилист».