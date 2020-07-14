«Ак Барс» договорился с Доусом. Канадский форвард не будет считаться легионером

Канадский форвард Найджел Доус и казанский «Ак Барс» заключили контракт, сообщается в официальном «Твиттере» пресс-службы КХЛ.

Контракт будет рассчитан на один сезон, а сам хоккеист в следующем сезоне не будет легионером в КХЛ, поскольку имеет казахстанский паспорт.

35-летний нападающий ранее выступал за казахстанский «Барыс» в период с 2011 по 2018 годы. Последние два сезона Доус провел в Екатеринбурге, выступая за «Автомобилист».

В прошлом регулярном чемпионате КХЛ Найджел набрал 50 (20+30) очков при показателе полезности «-5» и 13 минутах штрафного времени. Форвард получал на площадке 18 минут 14 секунд игрового времени. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Доуса одна результативная передача при показателе полезности «-2».