В Нижнекамске на улицу Баки Урманче вернули скамейки
В Нижнекамске на улицу Баки Урманче вернули скамейки, сообщил главный архитектор города Эмиль Сиразетдинов.
Ранее нижнекамцы в социальных сетях жаловались на их исчезновение.
Скамейки вернулись на место после устранения недочетов, выявленных производителем, уточнил Сиразетдинов.
В Казани на улице Баумана сносят вентиляционные коробы, которые обеспечивают подземной галерее приток воздуха. На их месте должны появиться скамейки.
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