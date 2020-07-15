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В Нижнекамске на улицу Баки Урманче вернули скамейки

10:10, 15.07.2020
В Нижнекамске на улицу Баки Урманче вернули скамейки
Фото: instagram.com/emil_arch_nk

В Нижнекамске на улицу Баки Урманче вернули скамейки, сообщил главный архитектор города Эмиль Сиразетдинов.

Ранее нижнекамцы в социальных сетях жаловались на их исчезновение.

Скамейки вернулись на место после устранения недочетов, выявленных производителем, уточнил Сиразетдинов.

В Казани на улице Баумана сносят вентиляционные коробы, которые обеспечивают подземной галерее приток воздуха. На их месте должны появиться скамейки.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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