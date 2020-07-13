На Баумана в Казани сносят вентиляционные коробы подземной галереи
На улице Баумана рабочие сносят вентиляционные коробы, которые обеспечивают подземной галерее приток воздуха. Снос заметили пользователи соцсети.
В сети сообщают, что данные конструкции сносят навсегда. На их месте появятся скамейки.
Подземная галерея на улице Баумана строилась к празднованию тысячелетия Казани. Предполагалось, что там разместятся кафе и магазины, однако проект был заморожен.
Ранее в Казани на улице Баумана устроили фаер-шоу. Видео выступления очевидцы выложили в соцсетях.
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