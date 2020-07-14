Бэнкси разрисовал вагон в Лондоне чихающими крысами

Фото: @banksy

Бэнкси опубликовал на своей странице в Instagram видеозапись с создания своего творчества в лондонском метро. В костюме химзащиты он разрисовал вагон фирменными крысами-шкодниками.

Крысы Бэнкси «чихают» на стены, «летают» на медицинских масках, как на парашютах и «разливают» антисептик. По всей видимости, он имел ввиду необходимость соблюдения правил защиты при пандемии.

Судя по кадрам, посетители метро так и не поняли, кто перед ними. В комментариях пользователи отмечают, что в Лондоне появился самый дорогой вагон в мире.

Ранее британский художник Бэнкси создал рисунок, на котором изобразил врача в образе супергероя.

