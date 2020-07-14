Реакция на обращения мусульман со всего мира, «последние штрихи» нового бассейна в Высокой горе: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 14 июля

Фото: скриншот

Глава Нижнекамского района Татарстана Айдар Метшин отреагировал на обращения от мусульман всего мира из-за резонансных нападений на женщин в парках. Он ответил как на русском, так и на английском языках. «Хочу заверить, что все необходимые меры предпринимаются. Мужчина, нападавший на женщин в парке, находится с 8 июля под арестом. Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Насилие в любом проявлении недопустимо, особенно когда речь идет о нападении на беззащитных людей. Все мировые религии порицают жестокость, а образ женщины, матери — всегда остается священным для человека любой культуры и вероисповедания. Я продолжу лично контролировать ход расследования и обещаю, что наказание виновного будет адекватным содеянному в рамках закона», — написал он. В комментариях его поддержало большое количество англоговорящих пользователей, требующих справедливости.



Руководитель Чистопольского района сегодня провел прием граждан и рассказал, что с рабочим визитом Чистополь посетила председатель Государственного комитета РТ по архивному делу.

О «последних штрихах» в преддверии открытия нового плавательного бассейна в селе Высокая Гора рассказал глава Высокогорского района Татарстана Рустам Калимуллин. «Лоск» наводит коллектив спорткомплекса «Биектау». Пользователи поприветствовали скорое открытие бассейна.

Глава Арского района Ильшат Нуриев опубликовал пост о том, как поэтесса Наталья Гусева, которая работает в музее «Казан арты», читает стихотворение, посвященное Арску.

«Она у нас молодец! Ильшат Габделфартович, спасибо, что заметили ее», — написала в ответ одна из подписчиц.

