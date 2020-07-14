Под Казанью произошла авария с четырьмя авто: один «газелист» госпитализирован

Фото: @kazancatru

Под Казанью произошла страшная авария с участием четырех автомобилей. С серьезными травмами доставлен в больницу один человек.

ДТП произошло на 112-м км трассы Йошкар-Ола — Зеленодольск. По предварительным данным, водитель автомобиля «Газель» не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение.

От удара металлические детали автомобиля разлетелись по дороге, попав в три проезжающих мимо авто, передают пользователи соцсети.



Водитель «Газели» доставлен в больницу. На месте ДТП образовалась большая пробка.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане автомобиль вылетел в кювет и полностью сгорел. Пострадали четыре человека.

