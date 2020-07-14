В Татарстане автомобиль загорелся после аварии — видео

Фото: Пиксабей

В Татарстане автомобиль вылетел в кювет и полностью сгорел. Пострадали четыре человека.

ДТП произошло в Бугульминском районе. По словам очевидцев, нетрезвый водитель на автомобиле с московскими номерами не справился с управлением и вылетел в кювет. Автомобиль охватил огонь.

По предварительным данным, в аварии пострадали четыре человека. Пользователи соцсети выложили запись с места происшествия, где пострадавшие ожидают помощи, сидя на обочине дороги.

Ранее в Башкирии трое подростков погибли в аварии с опрокидыванием автомобиля.

