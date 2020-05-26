Илдус Нафиков об онлайн-мошенничествах: «Поражает, насколько люди хотят быть обманутыми!»

Фото: Максим Платонов

Зачастую деньги списывают с согласия владельца карты

В связи с пандемией в последние месяцы усилилась преступная деятельность онлайн-мошенников. Поэтому сегодня на брифинге для журналистов представители профильных ведомств рассказали о видах дистанционных преступлений и борьбе с ними.

С развитием интернета и мобильных приложений наблюдается всплеск дистанционного мошенничества, подчеркнул сегодня на брифинге прокурор РТ Илдус Нафиков. По его словам, 4,5 тыс. случаев подобных преступлений зарегистрированы в Татарстане в прошлом году, их число выросло по сравнению с 2018 годом на 45%. За 4 месяца этого года совершено уже 2 тыс. мошенничеств. Кроме того, зарегистрировано 1,5 тысячи краж с банковских счетов — рост по сравнению с предыдущим годом составил 60%. При этом раскрываемость не превышает 10%. «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Не будьте наивными! Без профилактики, без бдительности с этой проблемой не справиться», — обратился к населению Нафиков.

По словам Нафикова, многое в этих преступлениях зависит от воли обманутой стороны. «Поражает, насколько люди хотят быть обманутыми. Еженедельно похищают до 50 млн рублей», — подчеркнул спикер.

По статистике, наиболее подвержены влиянию дистанционных мошенников люди в возрасте 30—50 лет. Таких потерпевших до 47%. От 18 до 30 лет — 26%, а вот людей старше 50 лет среди жертв лишь 13%.

Как сообщил прокурор, ежедневно Нацбанк предотвращает попытки взлома. Возмещение ущерба при онлайн-мошенничествах тоже не превышает 10%. «Просто преступления сами по себе сложные — это объективно, надо людей учить не попадаться на удочку», — заметил прокурор.

Для иллюстрации во время брифинга привели пример Нижнекамска, где зарегистрировали с начала года 137 случаев дистанционного мошенничества. Раскрыто пять преступлений, в суд направили четыре дела, еще 49 дел находятся в производстве.

— Ряд мошенничеств вызваны ошибками и небрежностью кредитных организаций, есть факты восстановления абонентских номеров, ранее подключенных к банковским картам, изготовления двойников станций сотовой связи. Используют уязвимость программ моментальных переводов. Некоторые виды мошенничества начинаются с агрессивной рекламы, затуманивающей мозги, значит, эти преступления можно предотвращать на более ранней стадии, — обратил внимание Илдус Нафиков.

Никаких кодов и цифр!

На ресурсах прокуратуры РТ и Нацбанка размещена информация о видах мошенничества. Нафиков отметил, что «в период пандемии мошенники переключились на товары повышенного спроса: получают предоплату, товар не поставляют». Кроме того, предлагают подделки полисов ОСАГО. Мошенники предлагают возврат денег за билеты, деньги в кредит без справок и поручительств, всевозможные формы поддержки в кризис, медицинскую диагностику, активизировались кадровые агентства, которые якобы за вознаграждение находят вакансии, сообщил управляющий отделением — Нацбанком по РТ Волго-Вятского главного управления Центробанка РФ Марат Шарифуллин.

По его словам, злоумышленники могут предложить от лица банковских сотрудников улучшить рейтинг платежеспособности, они рассылают письма от лица официальных организаций, с указанием сайтов, хештегов, при этом в названии фейкового сайта один знак может отличаться.

Надо проверять лицензии банков, внимательно читать договоры, никакие посредники не имеют доступа к вашей кредитной истории, а вы ее можете бесплатно проверять два раза в год, советует Шарифуллин.

— Сейчас есть множество программ в интернете, которые позволяют подменить номер, и потенциальной жертве приходит СМС-сообщение от банка. Мошенники втягивают людей в сомнительную переписку. Граждане почему-то доверяются, сообщают цифры на оборотной стороне своей карты или путают их с ПИН-кодом, — комментирует методы мошенников замминистра внутренних дел по РТ — начальник Главного следственного управления Владимир Изаак. — Интернет охватывает почти все страны мира, после оплаты товара деньги от одного адресата направляются по разным счетам, в пять-шесть банков, они тут же снимаются, потом эти карты выбрасываются. У нас закон о банковской системе не позволяет правоохранителям проследить все операции — возникает определенная проблема.

Владимир Изаак перечислил, в каких случаях люди в основном попадаются на уловки онлайн-краж.

Больше всего дистанционных преступлений совершаются через доступ к банковским счетам — в 30% случаев.

При покупке товаров по предоплате — в 17,5% случаев.

При покупке на сайтах интернета и соцсетей — 14,6%.

Под предлогом оказания различных услуг — 6,5%.

Под предлогом оказания материальной помощи — 4,5%.

Под предлогом дополнительного заработка (игра на фондовой бирже) — 3%.

Половина жертв дистанционных преступников в республике проживает в Казани.

По инициативе прокуратуры разработали программный комплекс «ОКО» для выявления фишинговых сайтов. По категории мошенничества заблокировали около 600 интернет-страниц в 2019 году и более 100 страниц в первом квартале 2020 года, отметил Нафиков. Всего с начала работы комплекса закрыли более 10 тыс. противоправных интернет-страниц по всем направлениям.

Принеси деньги и приведи друга

Признак финансовых пирамид — гарантированный доход под высокие проценты и призыв привлекать родственников и друзей. В России за последние три года выявлено 650 финансовых пирамид. Они маскируются под инвестиционные фонды и потребительские кооперативы.

Ущерб нескольких тысяч потерпевших от компании «Кэшбери» составил 3 млрд рублей по всей стране.

Вынесен обвинительный приговор участникам КПК «Сберегательный союз», их лишили свободы на 7 лет. Они принесли 425 млн убытков более 1,5 тыс. вкладчикам.

Участники КПК «Благо» также получили по 7 лет лишения свободы.

Дело компании «Кредитный центр» передано в суд — 160 млн рублей ущерба для вкладчиков.

Ущерб от деятельности КПК «Центральная сберкасса» и «Наследие» — 1 млрд рублей, следствие завершено.

В компании «Феникстрейд» привлекали деньги с использованием криптовалют, убытки — 67 млн рублей, возбуждено уголовное дело.

Жилищный кооператив «Триумф» в Нижнекамске принес ущерб на 147 млн рублей, он обещал 26% доходности, пострадали 216 вкладчиков.

В Набережных Челнах прокуратура открыла горячую линию по поиску потерпевших от деятельности инвестиционного фонда «Гафаров и партнеры»: 8 (8552)52-31-82. Мошенники, в отношении которых возбуждено уголовное дело, привлекали инвестиции в формат криптовалюты под предлогом постоянных высоких доходов от ставок в букмекерских конторах.

По уголовному делу фонда Эрика Гафарова, которое возбуждено на прошлой неделе, было 36 обращений граждан на общую сумму ущерба свыше 43 млн рублей, рассказали сегодня во время брифинга. Сам фонд зарегистрирован в офшоре. По этому делу, помимо Гафарова, подозреваются еще три лица. У фигурантов изъяты телефоны и компьютеры, следствие продолжается.

Не всякой рекламе можно верить

Доступная в открытых источниках реклама пирамид заставляет россиян верить их обещаниям.

— УФАС Татарстана в 2016—2017 годах выявило более 180 дел по факту ненадлежащей рекламы финансовых пирамид, создана межведомственная рабочая группа, куда входят почти все контрольно-надзорные, правоохранительные органы, они разрабатывают механизмы взаимодействия в борьбе с преступлениями. Плоды есть. В 2018—2019 годах значительно сократилась рекламирование пирамид. За 2018 год возбуждено 30 дел, в 2019 году — 16 дел. В 2020 году ФАС по Татарстану возбудила девять дел с размещением ненадлежащей рекламы, привлекла к ответственности 18 лиц, — сообщил руководитель Управления ФАС по РТ Айрат Шафигуллин.

Административная ответственность за нарушения закона о рекламе для самих рекламодателей предусматривает штраф до 500 тыс. рублей. ФАС ведет работу с интернет-сайтами, СМИ, помогает им определить ненадлежащую рекламу. В скором времени в Татарстане организуют семинар на эту тему.

Что делать, если у вас списали деньги?

Если вы обнаружили, что вашей доверчивостью кто-то воспользовался, нужно немедленно обратиться в банк и заблокировать карту.

— Моментально в ближайшем отделении, банкомате совершите операцию или просто карту вставьте и выньте, чтобы было видно, что вы находились в момент списания в другом месте. Надо зафиксировать документально, где вы находились. Чем быстрее заблокируете карту, тем больше шансов, что ваши деньги вернутся, — посоветовал Илдус Нафиков.

Прокурор Татарстана рассказал, что в МВД работают специализированные следственные группы, которые занимаются преступлениями в сфере высоких технологий. При этом он заметил, что в России необходимо совершенствовать и законодательство, чтобы была возможность сотрудничать с банками при расследовании мошенничеств.

Екатерина Аблаева