Freedom Holding Corp. отчитался о выручке в $122 млн

Freedom Holding Corp. сообщил о финансовых результатах за 2020 фискальный год, завершившийся 31 марта 2020 года. Так, выручка в размере $122 млн увеличилась на 64%, или $47,6 млн, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года в основном за счет роста комиссионных доходов за год на 109%, или 48,4 млн — с $44,3 млн до $92,7 млн.



Расходы увеличились на $28 млн, или на 43%. Чистая прибыль увеличилась на $15 млн, до $22 млн.



Прочий совокупный доход в размере $7,2 млн изменился на $15,6 млн в сравнении с прочим совокупным расходом в размере $8,3 млн за 2019 фискальный год, завершившийся 31 марта 2019 года.

Ранее Freedom Holding Сorp. (в России представлен ИК «Фридом Финанс» и банком «Фридом Финанс») приобрел 100% акций АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент».