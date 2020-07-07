Freedom Holding Corp. купила старейшую брокерскую компанию в России

Международный холдинг Freedom Holding Сorp. (в России представлен ИК «Фридом Финанс» и банком «Фридом Финанс») приобрел 100% акций АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент».



Сделке предшествовала процедура due diligence, финальный этап которой включал подтверждение соответствия условий слияния определенным корпоративным и регуляторным требованиям законодательств США и РФ.

Сумма и условия покупки неизвестны, объединение компаний намечено на конец 2020 года. После этого «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» войдет в группу компаний, работающую в семи странах мира под брендом Freedom Finance.

«ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» является старейшим брокером на фондовом рынке России — компания была основана в 1995 году в Москве.