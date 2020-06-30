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ЕС опубликовал список стран, для которых открывает границы — Россия в перечень не вошла

16:49, 30.06.2020

Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открываются границы Шенгенской зоны.

Так, в список попали Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай.

В перечне нет России и США, передает RT.

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз рассматривает возможность временного отказа во въезде на свою территорию жителям России, США и Бразилии в связи с сохраняющейся неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса.

Списки составляются на основе данных о заражении коронавирусом в государствах за последние 14 дней в расчете на 100 тыс. человек. Перечни стран будут пересматриваться каждые две недели.

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