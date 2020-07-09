Минздрав Татарстана дал советы, как перенести жару

Минздрав Татарстана рассказал, как перенести жаркую погоду без осложнений для здоровья.

Так, в жаркие дни при большой влажности желательно выходить на открытый воздух до 10-11 часов дня, позже лучше находиться в зеленой зоне в тени деревьев.

Эксперты советуют увеличить суточную дозу потребления жидкости, но и с этим необходимо быть очень осторожным. Следует соблюдать водный режим — выпивать 1,5-2 литра в сутки. Однако при сердечно-сосудистых заболеваниях необходимо советоваться с врачом, чтобы не увеличивалась нагрузка на сердце.

Пить рекомендуется кипяченую простую воду, в нее можно добавить лимон, мяту. В своем суточном рационе желательно ограничить жирную и белковую пищу, а также больше употреблять овощи и фрукты. Медики посоветовали не употреблять жидкости, которые содержат алкоголь или большое количество сахара.

Также, чтобы не допустить обезвоживание организма, в жару желательно избегать повышения физической нагрузки и усиленных занятий спортом.

Пожилым людям и имеющим хронические заболевания необходимо строго придерживаться рекомендаций врача.

В Минздраве РТ напомнили, что при любых признаках солнечного или теплового удара нужно срочно вызывать врача. При этом очень важно оказать первую помощь человеку. Для этого его перенести в тень, обеспечить доступ воздуха, и желательно, чтобы до приезда медиков он находился в лежачем положении.

Врач-диетолог Университетской клиники КФУ Венера Аверкиева дала советы, как правильно питаться в жаркую погоду.

