Хоккеисты «Салавата Юлаева» прошли медосмотр

Хоккеисты «Салавата Юлаева» вышли из отпуска для прохождения углубленного медицинского осмотра в преддверии старта предсезонной подготовки. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Во вторник команда проходит углубленное медицинское обследование и сдает обязательные физические тесты перед возобновлением работы. Сразу после медосмотра у «Салавата Юлаева» намечено командное собрание с руководством и тренерским штабом.

«Юлаевцы» вышли из отпуска и приступили к первому этапу предсезонной подготовки.



Команда проходит углублённое медицинское обследование и сдаёт обязательные физические тесты после перерыва https://t.co/PU3Bv4qGfX pic.twitter.com/WdP85NZXl9 — ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) July 14, 2020

В плане предсезонной подготовки у уфимского клуба с 14 по 25 июля значится учебно-тренировочный сбор в столице Башкортостана.

Подробнее о планах предсезонки и работы «Салавата Юлаева» на трансферном рынке можно почитать в материале «Реального времени».