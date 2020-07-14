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Хоккеисты «Салавата Юлаева» прошли медосмотр

14:07, 14.07.2020
Хоккеисты «Салавата Юлаева» прошли медосмотр
Фото: vk.com/hcsalavat

Хоккеисты «Салавата Юлаева» вышли из отпуска для прохождения углубленного медицинского осмотра в преддверии старта предсезонной подготовки. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Во вторник команда проходит углубленное медицинское обследование и сдает обязательные физические тесты перед возобновлением работы. Сразу после медосмотра у «Салавата Юлаева» намечено командное собрание с руководством и тренерским штабом.

В плане предсезонной подготовки у уфимского клуба с 14 по 25 июля значится учебно-тренировочный сбор в столице Башкортостана.

Подробнее о планах предсезонки и работы «Салавата Юлаева» на трансферном рынке можно почитать в материале «Реального времени».

СпортХоккей Башкортостан
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